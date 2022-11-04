Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве

4 Ноября 2022, 20:30
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
4 Ноября 2022, 20:30

Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Актуальные вопросы развития машиностроения рассмотрены на совещании под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова с участием руководителей госорганов, нацкомпаний и отраслевых предприятий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Так, участники обсудили вопросы разработки Комплексного плана развития машиностроительной отрасли и Дорожной карты по развитию вагоностроения, а также меры по увеличению местного содержания в выпускаемой продукции и повышению эффективности комиссии по социальному трехстороннему партнерству.

Премьер-Министр поддержал инициативы по поддержке отрасли. Он отметил, что развитие местного содержания нужно стимулировать за счет рыночных инструментов: оффтейк и офсетных контрактов.

Кроме того, рассмотрены вопросы создания научно-промышленных кластеров, обеспечения машиностроительных предприятий сырьем, доступными кредитными ресурсами и другими мерами стимулирования.

Алихан Смаилов поручил госорганам детально их проработать.

С докладами выступили руководители ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана» Мейрам Пшембаев, АО «НК «Казахстан Инжиниринг» – Темиржан Абдрахманов, АО «Казэнергокабель» – Владимир Бобров, ТОО «Атыраунефтемаш» – Темирлан Даркембаев, АО «ЗИКСТО» – Ренат Шамсутдинов.

По итогам совещания Премьер-Министр подчеркнул, что все озвученные вопросы будут находиться на контроле.

«Мы регулярно встречаемся. Периодически какие-то новые вопросы возникают: некоторые из них мы сразу решаем, другие же требуют нормативно-правовых изменений. По ряду проблемных тем нужна более детальная проработка. Будем совместно с вами стараться решать эти вопросы», — сказал Алихан Смаилов, обращаясь к отечественным машиностроителям.


Фото: primeminister.kz


Новости по теме
Премьер РК и глава Skoda Transportation обсудили перспективы создания производства в Казахстане
Правительство приняло план законопроектных работ на 2023 год
Усилить мониторинг роста цен порекомендовали акиматам
Читайте также
На восстановление дельты Сырдарьи выделили 500 млн тенге
Мы используем элементы платформы Ericsson Nikola Tesla - Багдат Мусин
Премьер РК и глава Skoda Transportation обсудили перспективы создания производства в Казахстане
Какие законопроекты внесут на рассмотрение депутатам в 2023 году
Финансовые нарушения на 304 млрд тенге выявили в Казахстане
Правительство приняло план законопроектных работ на 2023 год
Усилить мониторинг роста цен порекомендовали акиматам
Объемы производства снизились в горнодобывающей промышленности РК
Новости партнеров
Популярное
1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
2 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
3 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
4 КНБ задержал преступную группу, планировавшую массовые беспорядки 20 ноября
5 Вынесший из огня людей столичный пожарный находится в тяжелом состоянии

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору