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    Вопросы проведения комплексной проверки «АрселорМиттал Темиртау» обсудили в Правительстве

    12 Января 2023, 12:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В четверг, 12 января, Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел встречу с вице-президентом компании ArcelorMittal Виджаем Гоялом и генеральным директором АО «АрселорМиттал Темиртау» Биджу Наиром, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Алихан Смаилов отметил, что в рамках подписанного между Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК и АМТ меморандумом казахстанской стороной привлечены независимые международные консультанты для проведения финансового, технического и экологического аудита предприятия.

    Премьер-Министр также добавил, что в «АрселорМиттал Темиртау» направлен соответствующий график проведения комплексной проверки.


    В свою очередь Виджай Гоял выразил готовность оказывать полное содействие всем проверочным мероприятиям.

    Фото: primeminister.kz
    Правительство РК Карагандинская область Алихан Смаилов АрселорМиттал
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