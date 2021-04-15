Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов и заместитель министра внутренних дел Алексей Калайчиди, находясь с рабочим визитом в Акмолинскую область, приняли участие в заседании комиссии по вопросам противодействия коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Борьба с коррупцией – один из приоритетных вопросов в политике нашей страны. Основным направлением реализации борьбы с коррупцией является Антикоррупционная стратегия на 2015-2025 годы, утверждённая указом Главы государства», - отметил, открывая заседание, аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

О том, как она реализуется в Акмолинской области, собравшимся сообщил руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Акмолинской области Мурат Тюлеубаев. По его словам, порой чиновники подходят к исполнению Плану реализации стратегии формально.

«К примеру, согласно пункту 19 указанного Плана МИО необходимо было проводить мониторинг на предмет соблюдения требований по вопросам конфликта интересов и ограничений на госслужбе. Акимат области констатировал факт отсутствия конфликта интересов в 2020 году. Однако прокуратурой Атбасарского района при проведении мониторинга на предмет применения законодательства о госзакупках выявлен факт конфликта интересов в ГУ «Отдел строительства Атбасарского района». Там был заключен договор руководителем отдела со своей родной сестрой. На основании распоряжения акима Атбасарского района в отношении руководителя отдела наложено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии», - привел пример М. Тюлеубаев.

А согласно пункту 29 все того же плана, необходимо проводить отчетные встречи руководителей организаций среднего образования с коллективами родителей учащихся, в том числе по расходованию финансовых средств, выделенных из бюджета на содержание организаций среднего образования.

«Однако департаментом было рассмотрено обращение, поступившее на Call-центр 1424 по факту побора денежных средств с родителей учащихся школы №2 поселка Бестобе города Степногорск. Управлением образования Акмолинской области было проведено служебное расследование с участием членов специальной мониторинговой группы области, согласно которому, доводы, озвученные в обращении, нашли свое подтверждение. По итогам проверки и.о. руководителя отдела образования города Степногорска Салтанат Жетписбаева и директор школы №2 поселка Бестобе Сымбат Муканова привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора и замечания, соответственно. Аналогичные факты сбора денежных средств с родителей учащихся рассмотрены по школам №2, 3, 4 города Атбасара. Они также нашли свое подтверждение. Ответственность понес руководитель отдела образования Атбасарского района Наталья Наймушина, которая привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания», - продолжил спикер.

Еще один факт. За три года директор КГУ «Агротехнический колледж №1, села Коргалжын, Коргалжынского района» Аян Коспанов, злоупотребляя своими служебными полномочиями, зачислил в колледж 57 студентов, фактически не намеревавшихся обучаться в заведении. Тем самым директор, внеся в официальные документы заведомо ложные сведения, послужившие основанием для выплаты незаконной стипендии, причинил материальный ущерб государству на общую сумму 4 421 100 тенге. Приговором Коргалжынского районного суда ему назначено три года ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, а также привлечением к принудительному труду на 100 часов ежегодно в течение всего срока отбывания наказания.

Как добавил спикер, формально подходят порой и к отчетам о проделанной работе. Так, на сайтах акимата области, города Степногорска, Есильского, Бурабайского, Атбасарского, Жаксынского районов за 2018-2020 годы не было отчетов о ходе реализации антикоррупционной стратегии. Информацию о проведённых внутренних анализах коррупционных рисков предоставили лишь 10 регионов области. А от госорганов и организаций города Степногорск, Зерендинского, Астраханского, Буландынского, Егиндыкольского, Ерейментауского, Жаркаинского, Шортандинского и района Биржан сал информация вовсе не поступала.

Об исполнении плана мероприятий по реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015 – 2025 годы и противодействию теневой экономике по Акмолинской области доложил заместитель акима Акмолинской области Канат Идрисов.

Как было отмечено на заседании, несмотря на снижения уровня преступности в целом, за минувший и текущий год в регионе было совершено 91 коррупционное правонарушение. Государству возмещен ущерб почти в 2 млрд тенге. Изобличены 89 лиц, из них 9 – руководителей областного уровня, 12 - районного и городского. Больше всего преступлений совершается в местных исполнительных органах и сфере сельского хозяйства.

Первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов поделился с присутствующими тем, какая работа по совершенствованию антикоррупционного законодательства ведется в Казахстане. По его словам, за последние два года через Парламент были проведены три пакета антикоррупционных законодательных изменений, а на сегодняшний практически на финальной стадии находится вопрос о введении ответственности за незаконное обогащение.

«Это ответственность за превышение расходов госслужащего над его доходами. Если он тратит больше, чем официально зарабатывает, он будет нести ответственность… Мы предлагаем ввести налог на превышающую долю – 10% и административный штраф - 90%. Итого 100% превышения дохода он обязан будет внести в бюджет. Плюс - увольнение с госслужбы по отрицательным мотивам. Это международный стандарт и одно из требований к нам со стороны ГРЕКО, куда мы вступили в прошлом году», - пояснил О. Бектенов.