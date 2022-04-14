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    Вопросы приграничного сотрудничества обсудили в Туркестанской области

    14 Апреля 2022, 22:06

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане состоялось совещание, на котором обсуждались вопросы предотвращения незаконной деятельности в зоне государственной границы и проблемы в этой сфере. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

    В совещании под председательством прокурора Туркестанской области Марата Алиханова приняли участие аким области Умирзак Шукеев, руководители правоохранительных и уполномоченных органов, управлений, акимы и прокуроры районов и городов.

    На координационном совете по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью участники встречи рассмотрели пути решения приграничных проблем.

    В частности, обсуждалась ситуация с наличием в собственности физических и юридических лиц земельных участков, входящих в пограничную полосу. Были проанализированы вопросы отсутствия инженерно-технических ограждений в некоторых частях границы, миграционные аспекты и порядок пересечения границы, криминогенная обстановка в приграничных районах. Речь шла о работе госорганов в Сарыагашском, Келесском, Шардаринском, Мактааральском и Жетысайском районах, граничащих с Узбекистаном.

    По итогам совещания даны рекомендации по усилению пограничной безопасности, внесению изменений в миграционное законодательство, установлению специальных полос на границе. Также даны поручения по рассмотрению ответственности должностных лиц, допустивших нарушения, усилению работы, направленной на предупреждение коррупции, активизации работы представителей госорганов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Акимат Регионы Общество
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