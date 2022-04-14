Вопросы приграничного сотрудничества обсудили в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане состоялось совещание, на котором обсуждались вопросы предотвращения незаконной деятельности в зоне государственной границы и проблемы в этой сфере. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

В совещании под председательством прокурора Туркестанской области Марата Алиханова приняли участие аким области Умирзак Шукеев, руководители правоохранительных и уполномоченных органов, управлений, акимы и прокуроры районов и городов.

На координационном совете по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью участники встречи рассмотрели пути решения приграничных проблем.

В частности, обсуждалась ситуация с наличием в собственности физических и юридических лиц земельных участков, входящих в пограничную полосу. Были проанализированы вопросы отсутствия инженерно-технических ограждений в некоторых частях границы, миграционные аспекты и порядок пересечения границы, криминогенная обстановка в приграничных районах. Речь шла о работе госорганов в Сарыагашском, Келесском, Шардаринском, Мактааральском и Жетысайском районах, граничащих с Узбекистаном.

По итогам совещания даны рекомендации по усилению пограничной безопасности, внесению изменений в миграционное законодательство, установлению специальных полос на границе. Также даны поручения по рассмотрению ответственности должностных лиц, допустивших нарушения, усилению работы, направленной на предупреждение коррупции, активизации работы представителей госорганов.



