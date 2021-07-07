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    Вопросы предупреждения коррупции в сфере образования обсудили в Алматы

    7 Июля 2021, 20:55

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сегодня под председательством руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции в Алматы Мурата Ахметова и при участии заместителя акима города Ержана Бабакумарова состоялась встреча с ректорами вузов по вопросам усиления профилактики коррупционных правонарушений в сфере образования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В ходе мероприятия были обсуждены актуальные вопросы, касающиеся деятельности вузов. Рассмотрены механизмы и итоги проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, анализа государственных закупок, внедрения комплаенс службы в систему вузов Алматы и формирования антикоррупционной культуры.

    Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров отметил, что акиматом совместно с департаментом по противодействию коррупции и офисом «Адалдық алаңы» выстроена работа по ключевым направлениям. Это искоренение бытовой коррупции и создание комфортных условий для граждан; осуществление общественного контроля; формирование антикоррупционной культуры. В сфере образования на особый контроль взяты меры по недопущению поборов в школах и интернет буллинга.

    В рамках проекта «Адалкөмек» с начала года жителям мегаполиса было оказано более 300 консультаций в целях повышения уровня правовой грамотности. Дополнительно был открыт Центр «Адалкөмек» в сервисном центре акимата Медеуского района.

    Вместе с тем, в связи со структурными преобразованиями вузов с переходом в некоммерческое акционерное общество Антикоррупционной службой г. Алматы предложено провести инвентаризацию государственного имущества.

    В ходе встречи была заслушана информация руководителя респу

    бликанского проектного офиса «Sanalyurpaq» Кайыржана Токушева по исполнению Комплексного плана по противодействию коррупции в рамках проекта «Sanalyurpaq», который реализуется в целях недопущения коррупции в сфере образования с октября 2020 года.

    Ректоры вузов высказали свое мнение, а также поддержали инициированные новые подходы по профилактике коррупционных правонарушений.

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    Алматы Образование Коррупция Другие государственные органы
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