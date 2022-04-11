Вопросы прав человека и демократические реформы обсудили Казахстан и США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан и США провели первое заседание Диалога высокого уровня по правам человека и демократическим реформам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Заседание прошло под сопредседательством заместителя руководителя Администрации Президента РК – специального представителя Президента РК по международному сотрудничеству Ержана Казыхана и заместителя государственного секретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узры Зея.

Повестка дня мероприятия охватила широкий круг актуальных вопросов двусторонних отношений, в том числе по вопросам развития гражданского общества, религиозных свобод, расширения прав, свобод и возможностей женщин, борьбе с торговлей людьми и с коррупцией, укрепления независимости судебной системы. Стороны также обсудили перспективы взаимодействия в региональных и многосторонних форматах.

Замгоссекретаря подтвердила поддержку политическим реформам Президента Касым-Жомарта Токаева по дальнейшей демократизации общественно–политической жизни страны и построению «Нового Казахстана» и готовность США оказывать максимальное содействие в усилиях по модернизации страны.

В рамках визита делегации США в Нур-Султан заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди принял американского гостя и обсудил основные вопросы расширенного стратегического партнёрства между двумя странами.

Также запланированы встречи делегации с рядом других официальных лиц РК и с представителями гражданского общества.



