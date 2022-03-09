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    Вопросы по транспорту и торговле обсудили на заседании Оперштаба при Правительстве РК

    9 Марта 2022, 21:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Үкімет Үйі состоялось очередное заседание Оперативного штаба по антикризисным мерам под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова. На заседании были рассмотрены вопросы транспорта и торговли. Одним из ключевых вопросов, требующих оперативного решения, является решение возникших транспортно-логистических проблем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

    Премьер-Министр поручил принять оперативные меры с учетом переговоров с Азербайджаном и Грузией по транзиту казахстанских грузов и рассмотреть возможность использования альтернативных транспортных коридоров. При этом А. Смаилов акцентировал важность снижения тарифов на перевозку казахстанских грузов.

    Кроме того, рассмотрено 140 обращений, связанных с изменениями условий внешней торговли, в том числе в связи с колебаниями курса национальной валюты, изменениями цепочек поставок иностранного сырья, материалов и товаров.

    Как сообщил заместитель Премьер-Министра РК Б. Султанов, проводится работа по точечной проработке обращений бизнеса. В частности, рассмотрены проблемные вопросы 16 казахстанских предприятий цементной отрасли, легкой промышленности, производителей аккумуляторов, кабельно-проводниковой продукции.

    Для поддержания и стимулирования казахстанских производителей-экспортеров Правительством будут оказаны необходимые меры финансовой и сервисной поддержки. В настоящее время сформированы достаточные запасы социально-значимых продовольственных товаров в общем объеме более 1,5 млн тонн продовольствия.

    По информации Союза торговых сетей Республики Казахстан запасы в торговых точках обеспечат потребности населения на ближайший период. Для поддержания экономической активности производителей, использующих в производстве импортные товары, а также для насыщения внутреннего рынка продовольствием Премьер-Министр поручил рассмотреть вопрос обнуления импортных таможенных пошлин на чувствительные для экономики товары.

    Следующее заседание Оперативного штаба состоится 10 марта.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Правительство РК Премьер-министр РК Экономика Транспорт Логистика Алихан Смаилов
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