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Вопросы по транспорту и торговле обсудили на заседании Оперштаба при Правительстве РК

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
9 Марта 2022, 21:01
Вопросы по транспорту и торговле обсудили на заседании Оперштаба при Правительстве РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Үкімет Үйі состоялось очередное заседание Оперативного штаба по антикризисным мерам под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова. На заседании были рассмотрены вопросы транспорта и торговли. Одним из ключевых вопросов, требующих оперативного решения, является решение возникших транспортно-логистических проблем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

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Премьер-Министр поручил принять оперативные меры с учетом переговоров с Азербайджаном и Грузией по транзиту казахстанских грузов и рассмотреть возможность использования альтернативных транспортных коридоров. При этом А. Смаилов акцентировал важность снижения тарифов на перевозку казахстанских грузов.

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Кроме того, рассмотрено 140 обращений, связанных с изменениями условий внешней торговли, в том числе в связи с колебаниями курса национальной валюты, изменениями цепочек поставок иностранного сырья, материалов и товаров.

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Как сообщил заместитель Премьер-Министра РК Б. Султанов, проводится работа по точечной проработке обращений бизнеса. В частности, рассмотрены проблемные вопросы 16 казахстанских предприятий цементной отрасли, легкой промышленности, производителей аккумуляторов, кабельно-проводниковой продукции.

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Для поддержания и стимулирования казахстанских производителей-экспортеров Правительством будут оказаны необходимые меры финансовой и сервисной поддержки. В настоящее время сформированы достаточные запасы социально-значимых продовольственных товаров в общем объеме более 1,5 млн тонн продовольствия.

По информации Союза торговых сетей Республики Казахстан запасы в торговых точках обеспечат потребности населения на ближайший период. Для поддержания экономической активности производителей, использующих в производстве импортные товары, а также для насыщения внутреннего рынка продовольствием Премьер-Министр поручил рассмотреть вопрос обнуления импортных таможенных пошлин на чувствительные для экономики товары.

Следующее заседание Оперативного штаба состоится 10 марта.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Экономика   Транспорт   Логистика   Алихан Смаилов  
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