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    Вопросы по отопительной работе сохраняются до сих пор – депутат Мажилиса

    29 Июня 2023, 13:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Успеют ли госорганы решить имеющиеся проблемы в сфере топливно-энергетического комплекса до начала отопительного сезона – с таким вопросом корреспондент МИА «Казинформ» обратился к депутату Мажилиса Мархабату Жайымбетову.

    «Действительно, Кабмин проводит работу, вопросы есть. Но успеют ли к отопительному сезону некоторые города? Есть вопросы, которые нужно решать оперативно. Особенно по городам Экибастуз, Аксу. ТЭЦ берутся в коммунальную собственность, выделяются средства, но надо успеть», - сказал Мархабат Жайымбетов в беседе с журналистом.

    «Вопросы есть в основном к тем тепловым сетям, которые были в руках у частников. Из 37 ТЭЦ у нас 30 находится в аварийном состоянии. Это очень большая проблема. Вопросы есть и их надо решать быстро», - добавил депутат.

    Ранее, М. Жайымбетов поделился мнением о состоянии тепловой инфраструктуры страны.

    «В Казахстане 14 тысяч километров теплосетей. Из них 2 тысячи километров находятся в частной собственности. Это большая проблема. Частная собственность не инвестирует, только государство. Из 2 тысяч километров частных сетей 77% изношены. Вместе с частными и коммунальными собственниками этот показатель составляет 54%», - сказал Мархабат Жаймыбетов в кулуарах Республиканского форума депутатов маслихатов всех уровней партии AMANAT.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Мажилис Отопительный сезон
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