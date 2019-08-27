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    Вопросы по дальнейшему сотрудничеству на комплексе «Байконур» обсудили в Москве

    27 Августа 2019, 01:15

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - В Москве состоялось шестое заседание российско-казахстанской Межправительственной комиссии (МПК) по комплексу «Байконур», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На заседании под руководством вице-премьеров Казахстана и России Жениса Касымбека и Юрия Борисова были обсуждены актуальные вопросы по д альнейшему сотрудничеству на комплексе «Байконур».

    Проект создания космического ракетного комплекса (КРК) «Байтерек» на космодроме Байконур отмечен сторонами как ключевой момент. Подтверждена обоюдная заинтересованность Казахстана и России в активизации сотрудничества в этом направлении, сообщает пресс-служба Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

    Члены МПК рассмотрели вопрос создания свободной экономической зоны (СЭЗ) «Байконур», целью которой является привлечение инвестиций и внебюджетных средств на развитие инфраструктуры города, обеспечение социальных гарантий и улучшение условий проживания его жителей.

    Проект долгосрочной программы развития города Байконур направлен на поддержку и модернизацию инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство, обеспечение доступности жилья, развитие социальной инфраструктуры, медицинского обслуживания и развитие туризма.

    По итогам работы шестого заседания межправительственной комиссии был подписан протокол для решения достигнутых договоренностей по дальнейшему развитию и укреплению сотрудничества на космодроме Байконур.

    Следующее заседание МПК по комплексу «Байконур» запланировано на апрель 2020 года в городе Нур-Султан.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Россия
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