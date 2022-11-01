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    Вопросы передачи некоторых активов в гособственность рассмотрели в Правительстве РК

    1 Ноября 2022, 08:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики, на котором рассмотрены вопросы передачи некоторых активов в государственную собственность и реализации мер в нефтегазовой отрасли. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

    В частности, по данным Агентства по защите и развитию конкуренции РК, одна из коммерческих транспортно-логистических компаний Алматинской области, используя преимущественное положение, в период с апреля по декабрь 2021 года получила монопольный доход на сумму порядка 4,3 млрд тг. В отношении компании проводится досудебное расследование.

    В октябре текущего года от руководства частной организации поступило обращение о передаче в дар государству 100% доли участия в дочернем ТОО.


    Фото: primeminister.kz


    Правительство РК АЗРК
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