Вопросы передачи некоторых активов в гособственность рассмотрели в Правительстве РК

1 Ноября 2022, 08:07

1 Ноября 2022, 08:07

Вопросы передачи некоторых активов в гособственность рассмотрели в Правительстве РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики, на котором рассмотрены вопросы передачи некоторых активов в государственную собственность и реализации мер в нефтегазовой отрасли. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

В частности, по данным Агентства по защите и развитию конкуренции РК, одна из коммерческих транспортно-логистических компаний Алматинской области, используя преимущественное положение, в период с апреля по декабрь 2021 года получила монопольный доход на сумму порядка 4,3 млрд тг. В отношении компании проводится досудебное расследование.

В октябре текущего года от руководства частной организации поступило обращение о передаче в дар государству 100% доли участия в дочернем ТОО.

Фото: primeminister.kz