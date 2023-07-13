Вопросы обеспечения питьевой водой полностью решат в Актюбинской области в 2024 году

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области активно реализуются проекты по водоснабжению в селах. По итогам 2022 года доступ к услугам водоснабжения в городах региона составил 100%, в сельской местности - 95,5%, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

В регионе реализуются проекты по водоснабжению в 18 селах, установке комплексных блок-модулей в 14 селах. Таким образом до конца года обеспеченность питьевой водой сельского населения Актюбинской области возрастет и составит 99,7 процента.

Регион планирует выполнить поручение Президента по полному обеспечению населения качественной питьевой с опережением сроков - в 2024 году.

Кроме того, газификация сельских населенных пунктов области остается одним из самых актуальных и волнующих сельчан вопросов.

По данным управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области, по итогам года голубое топливо станет доступно жителям еще 12 сел, соответственно, охват населения газоснабжением будет увеличен до 94,4 %.

Газом будут обеспечены села Кумкудык Айтекебийского, Нура, Аманколь Иргизского, Алимбетовка Каргалинского, Каратаусай, Байтурасай Мартукского, Мугалжар, Жарык Мугалжарского, Алтыкарасу, Енбекши Темирского, Екпетал Уилского, Кудыксай Хромтауского районов.