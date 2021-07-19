Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Вопросы обеспечения молодёжи жильём обсудили в Карагандинской области

    19 Июля 2021, 21:50

    КАРАГАНДА.КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области в онлайн-формате состоялось заседание Совета по делам молодёжи под председательством главы региона Жениса Касымбека. В ходе совещания были обсуждены вопросы обеспечения жильём молодёжи и деятельность молодёжных ресурсных центров региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На сегодня в области около 8 тысяч молодых людей стоят в очереди на жильё.

    «Из общего числа молодёжи, состоящей в очереди на получение жилья, большинство относится к категориям дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Для них по поручению акима области разработан Комплексный план по обеспечению жильём, рассчитанный на 2020–2022 годы. В первом полугодии выданы 72 квартиры. И эта работа будет продолжаться дальше», – сообщил руководитель управления по вопросам молодёжной политики Биржан Алимжанов.

    Также на заседании подняли вопрос о доступной ипотеке для молодых специалистов. Сейчас ведутся переговоры с «Отбасы банком», чтобы определить критерии работы.

    «Региональная программа «Молодёжная ипотека» станет очень важным инструментом поддержки молодых карагандинцев. Поручаю тщательно рассмотреть перечень специальностей, представители которых смогут рассчитывать на льготное ипотечное кредитование», – сказал Женис Касымбек.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Жилье Молодежь
    Новости по теме
    Новости по теме
    Участники конной экспедиции «От Бозока до Улытау» побывали в Карагандинской области
    Шесть человек погибли в ДТП возле Караганды
    В Караганде ветер сорвал искусственный газон: ребенок в реанимации пришел в сознание
    Cтартовал международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын»
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    3 Заморозки прогнозируют в СКО
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии