Вопросы обеспечения молодёжи жильём обсудили в Карагандинской области

КАРАГАНДА.КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области в онлайн-формате состоялось заседание Совета по делам молодёжи под председательством главы региона Жениса Касымбека. В ходе совещания были обсуждены вопросы обеспечения жильём молодёжи и деятельность молодёжных ресурсных центров региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодня в области около 8 тысяч молодых людей стоят в очереди на жильё.

«Из общего числа молодёжи, состоящей в очереди на получение жилья, большинство относится к категориям дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Для них по поручению акима области разработан Комплексный план по обеспечению жильём, рассчитанный на 2020–2022 годы. В первом полугодии выданы 72 квартиры. И эта работа будет продолжаться дальше», – сообщил руководитель управления по вопросам молодёжной политики Биржан Алимжанов.

Также на заседании подняли вопрос о доступной ипотеке для молодых специалистов. Сейчас ведутся переговоры с «Отбасы банком», чтобы определить критерии работы.

«Региональная программа «Молодёжная ипотека» станет очень важным инструментом поддержки молодых карагандинцев. Поручаю тщательно рассмотреть перечень специальностей, представители которых смогут рассчитывать на льготное ипотечное кредитование», – сказал Женис Касымбек.