Вопросы налаживания авиасообщений обсудили Казахстан и ЕС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Под председательством заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан Маргулана Баймухана и директора по России, Восточному Партнерству, Центральной Азии и ОБСЕ Европейской службы внешних действий Люка Девиня состоялось 18-ое заседание Комитета сотрудничества «Республика Казахстан – Европейский Союз» в режиме видеоконференции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В состав казахстанской делегации вошли представители 9 государственных органов РК, включая министерства торговли и интеграции, энергетики, индустрии и инфраструктурного развития, а также национальной экономики.

Главными темами переговоров стали вопросы укрепления политического диалога и многосторонних торгово-экономических и инвестиционных отношений между Казахстаном и странами-членами Европейского Союза в рамках вступившего в силу 1 марта 2020 года Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС).





В ходе видеоконференции состоялся предметный обмен мнениями по реализации ранее достигнутых договоренностей по линии существующих между РК и ЕС диалоговых платформ в области торговли, энергетики, охраны окружающей среды, сельского хозяйства и прав человека, а также обсуждены вопросы налаживания авиасообщений между Казахстаном и Европейским Союзом и облегчение визового режима для граждан РК.

Отдельное внимание сторон было уделено вопросам продвижения межрегионального сотрудничества в рамках встреч «Центральная Азия – Европейский Союз», а также разработке и реализации новых региональных проектов в рамках новой Стратегии Евросоюза по Центральной Азии.

По итогам встречи стороны договорились продолжить взаимодействие по рассмотренным вопросам в рамках предстоящих встреч по линии Казахстан – ЕС и Центральная Азия – ЕС.

Товарооборот за период январь-июль 2020 года составил 13,8 млрд. долларов США. Прямые иностранные инвестиции за первый квартал 2020 г. составили 1,72 млрд. долларов США. В настоящее время в Казахстане зарегистрировано более 4 тыс. компаний с европейским участием и более 2 тыс. совместных предприятий. Имеется 17 реализованных проектов на общую сумму 641 млн. долларов США, а также 37 реализуемых и прорабатываемых инвестиционных проектов с участием инвесторов из стран ЕС на общую сумму 8,8 млрд. долларов США.



