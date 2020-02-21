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    Вопросы модернизации системы образования внесут в повестку дня заседания Нацсовета общественного доверия – Президент РК

    21 Февраля 2020, 17:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел ряд встреч с членами Национального совета общественного доверия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе беседы с общественным деятелем, руководителем образовательных проектов «BTS Digital» Саясатом Нурбеком были обсуждены вопросы развития профессионально-технического образования и рынка труда.

    Саясат Нурбек рассказал Президенту о ходе реализации национального проекта «Атлас новых профессий». По его словам, данный проект призван оказать содействие молодежи в выборе специальности и навыков, которые станут востребованными в стране в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах.

    Глава государства назвал важным применение новых научных подходов и технологических решений в сфере образования. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, вопросы, связанные с модернизацией системы образования, будут внесены в повестку дня следующего заседания Национального совета общественного доверия.

    Во время встречи с президентом Института экономической политики Каирбеком Арыстанбековым были рассмотрены вопросы развития национальной экономики, улучшения эффективности социальной политики государства. Вниманию Президента Казахстана также были представлены результаты проводимых Институтом исследований.

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    Президент Казахстана Образование Наука Акорда Экономика
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