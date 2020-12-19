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    Вопросы медицины и профсоюзов поднимались на встречах НПК в Нур-Султане и Атырау

    19 Декабря 2020, 14:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 19 декабря в Нур-Султане прошла встреча кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК от НПК Олжаса Сыздыкова и Ислама Сункар с руководителями, родителями особенных детей фонда «Спина бифида», передает МИА «Казинформ».

    Широту охвата обеспечила Zoom-видеоконференция. На встрече прозвучали проблемы, с которыми сталкиваются родители детей с заболеванием спина бифида, медицинского обслуживания и социальных гарантий. В ходе диалога представлена предвыборная платформа Народной партии Казахстана.

    В ходе беседы спикеры разъяснили тезисы предвыборной Программы НПК. Все инициативы народников направлены на построение социального государства, защиту интересов и прав граждан Казахстана.

    Мероприятие проведено в рамках предвыборной агитационной кампании.

    Кроме того, сегодня в Атырау прошла встреча с трудовыми коллективами и работниками нефтегазового сектора. Беседа с электоратом направлена на разъяснение предвыборной программы Народной партии Казахстана, с акцентом на развитии профсоюзного движения.

    Мероприятия проведены в рамках предвыборной кампании.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Политические партии Общество Выборы-2021
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