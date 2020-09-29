Вопросы казахстанско-германского сотрудничества обсудили в МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр Мухтар Тлеуберди принял посла Федеративной Республики Германия в Казахстане Тило Клиннера. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИД РК.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в рамках ОБСЕ и ООН, а также обсудили некоторые вопросы двустороннего политического и инвестиционного сотрудничества. В частности, отмечена важная роль Межправительственной рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству, Казахстанско-Германского делового совета по стратегическому сотрудничеству и Берлинского евразийского клуба в этом процессе.

Отдельное внимание в ходе беседы было уделено сотрудничеству в гуманитарной сфере, расширению изучения немецкого языка в системе среднего образования и посредством сети соответствующих центров. Отмечалось большое значение наличия «живого моста» между двумя странами в лице немецкой диаспоры в Казахстане, насчитывающей около 200 тысяч человек, и около 900 тысяч «казахстанских» немцев в ФРГ.

На сегодня Германия является одним из крупнейших торговых партнеров и инвесторов Казахстана. По итогам 2019 года товарооборот между РК и ФРГ составил 1,8 млрд. долл. США. За последние 15 лет приток прямых инвестиций из Германии в Казахстан составил порядка 5 млрд. долл. США. Около 90% немецких инвестиций в Казахстан идет в «несырьевой сектор», в том числе на поддержку и развитие предприятий МСБ.

В Казахстане действует более 960 предприятий с участием германского капитала. Среди них – представители таких крупных компаний, как «SIEMENS», «METRO», «KNAUF», «Heidelberg Cement», «BASF», «Linde AG», «CLAAS», «WILO» и другие.