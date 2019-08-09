Вопросы казахстанско-германского инвестиционного сотрудничества обсудили в МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр иностранных дел Республики Казахстан Бейбут Атамкулов принял Посла Федеративной Республики Германия в Казахстане Тило Клиннера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Были рассмотрены планы организации двусторонних визитов имероприятий на высоком и высшем уровнях, включая предстоящий в текущем месяцевизит главы внешнеполитического ведомства РК в Берлин.

Стороны обсудили актуальные вопросы укрепленияинвестиционного сотрудничества, отметив важную роль Межправительственнойрабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству, Казахстанско-германскогоделового совета по стратегическому сотрудничеству и Берлинского Евразийского клубав этом процессе, и вопросы создания максимально благоприятных условий дляработы немецких инвесторов в Казахстане, включая представителей малого и среднегобизнеса.

Отдельное внимание в ходе беседы было уделено сотрудничествув гуманитарной сфере, расширению изучения немецкого языка в системе среднегообразования и посредством сети центров по изучению немецкого языка, а такжедальнейшему развитию сотрудничества в области дуального образования. Отмечалосьбольшое значение наличия «живого моста» между двумя странами в лице немецкойдиаспоры в Казахстане, насчитывающей около 200 тыс. человек, и около 900 тыс.«казахстанских» немцев в ФРГ.

Германия является одним из крупнейших торговых партнеров иинвесторов Казахстана. По итогам 2018 года товарооборот между РК и ФРГ составил2,1 млрд долларов США, что на 10,8% выше показателя за 2017 год. За последние13 лет приток прямых инвестиций из Германии в Казахстан составил более 8,6 млрддолларов США. Порядка 90% немецких инвестиций в Казахстан идет в «несырьевойсектор», в том числе на поддержку и развитие предприятий МСБ.

В Казахстане действуют более 900 предприятий с участиемгерманского капитала. Среди них – представители таких крупных компаний, как«METRO», «KNAUF», «Heidelberg Cement», «BASF», «Linde AG», «CLAAS», и другие.Только в прошлом году состоялось открытие производственного комплекса компании«WILO», включающего в себя высокотехнологический центр по производству,тестированию и обучению проектировщиков и инженеров в области консольных,блочных и скважинных насосных систем, а также центра строительных материалов иоборудования компании «OBI».