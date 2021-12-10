Вопросы инвестсотрудничества в области информтехнологий обсудили Казахстан и Индия

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Посол Республики Казахстан в Индии Нурлан Жалгасбаев дал старт B2B онлайн-сессии, посвященной вопросам развития инвестиционного сотрудничества в области информационных технологий и электронной промышленности между Казахстаном и Индией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Посол отметил высокие достижения Индии в развитии рынка IT- и электронной промышленности, и призвал индийские компании к активному сотрудничеству с казахстанскими предприятиями.

Модератором сессии выступил представитель Kazakh Invest в Индии – Олжас Алипбаев, который отметил большую заинтересованность и вовлеченность индийских компаний, а также оценил важную роль местных отраслевых ассоциаций в развитии двустороннего сотрудничества.

Помимо государственных уполномоченных органов с казахстанской стороны, участие в мероприятии приняли казахстанские частные компании из сектора IT и электронной промышленности. С индийской стороны участие было представлено компаниями из секторов IT и электронной промышленности, а также отраслевыми некоммерческими ассоциациями как NASSCOM и IEEMA.

Сессия была организована ПРК в Индии совместно с МЦРиАП РК, АО «НК «Kazakh Invest» и Astana IT Hub, в ходе которой казахстанские компании представили индийскому бизнесу свои проекты и предложения для сотрудничества в области IT и электронной промышленности.