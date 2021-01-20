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    Вопросы готовности к паводковому периоду обсудили в ВКО

    20 Января 2021, 16:17

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане обсудили противопаводковые мероприятия, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

    В ведомстве сообщили, что в ходе расширенного аппаратного совещания был обсужден вопрос по отопительному сезону, безопасности на дорогах зимой и в паводковый период.

    На территории Восточно-Казахстанской области на автомобильных дорогах продолжают действовать 19 обогревательных, четыре медико-спасательных пункта и 27 придорожных кафе. По словам начальника департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО Ерлана Нурпеисова, на дорогах области имеется 314 снегозаносимых участков протяженностью 495 километров.

    «С начала сезона на автомобильных дорогах области проведено 12 аварийно-спасательных работ, по результатам которых, спасено девять человек, в безопасные места эвакуировано 35 человек. На 314 снегозаносимых участках дорог установлены стационарные снегозадерживающие щиты, протяженностью 20 676 погонных метров. Особо хочу отметить, что благодаря выделенным финансовым средствам из областного бюджета, в 2020 году в районе Алтай для защиты Зубовской средней школы установлено 66 снегоудерживающих щитов», – отметил Ерлан Нурпеисов.

    Кроме того, дополнительно были обсуждены вопросы готовности к паводковому периоду на территории области.

    «Поручаю всем акимам изучить глубину промерзания земли, особое внимание акцентирую на Катон-Карагайский, Глубоковский, Шемонаихинский, Аягозский районы, а также на район Алтай. Уровень снега на сегодняшний день понятен, но мы должны знать, что у нас впереди февраль, то есть будут еще снегопады и метели. Поручаю к субботе внести детальный план подготовки по паводковому периоду. Держите на контроле состояние воды на всех водохранилищах», – поручил аким ВКО Даниал Ахметов.

    Отметим, что в Восточно-Казахстанской области отопительный сезон проходит в штатном режиме. Управление энергетики и ЖКХ совместно с акиматами городов и районов области ведет ежедневный мониторинг возникновения технологических нарушений и их устранение в кратчайшие сроки. Так, по поручению акима области Даниала Ахметова изучена ситуация города Семее, обследованы ТЭЦ-1, котельные «Габбасова», «103- ЮЗА», «Центр», «35 квартал» и тепловые сети. Предварительный отчет проверки представил заместитель акима области Бакытжан Байахметов. Глава региона поручил подготовить все материалы и отметил, что в ближайшие дни данный вопрос будет детально обсужден со всеми ответственными органами.

    Фото: пресс-служба акима ВКО

    Автор:

    Руслан Шакабаев

    Восточно-Казахстанская область Акимат Безопасность Другие государственные органы Паводок МЧС
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