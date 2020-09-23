Вопросы экологии очень чувствительны для Казахстана – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев озвучил позицию Казахстана по экологическим вопросам на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Изменение климата – еще один экзистенциальный кризис для нашей цивилизации. Эта проблема опасна не только сама по себе, но и выступает в качестве своеобразного «катализатора» других угроз. В борьбе с этим глобальным вызовом человечество пока проигрывает. Тем не менее, в условиях посткоронавирусного восстановления у нас появилась уникальная возможность поставить вопрос защиты окружающей среды во главу угла международной повестки дня. Мы должны объединиться вокруг плана ООН – шесть позитивных шагов по улучшению климата», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, вопросы экологии очень чувствительны для Казахстана.

«Трагедии Аральского моря и Семипалатинского полигона, быстрое таяние ледников и опустынивание угрожают не только нашей стране и региону Центральной Азии, но и всему миру. Несмотря на высокую зависимость от ископаемого топлива и предстоящий долгий путь к достижению целей Парижского соглашения по климату, приверженность нашего государства развитию безуглеродной экономики не имеет альтернативы», - отметил Глава государства.

«Мы сократим выбросы парниковых газов на 15% к 2030 году за счет системной трансформации экономики и модернизации промышленности. Параллельно с этим, в ближайшие пять лет мы планируем высадить в нашей стране более двух миллиардов саженцев деревьев». – заверил К. Токаев.



