Вопросы цифровой взаимосвязанности между РК и Евросоюзом обсудили в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Вопросы казахстанско-европейского взаимодействия в сфере цифровизации обсудили в Брюсселе в ходе круглого стола: «Цифровизация и взаимосвязанность: как могут лучше сотрудничать ЕС и Казахстан?», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие проходило в Брюссельском пресс-клубе при организационном участии центра «Совет европейского добрососедства» и представительства Казахстана при ЕС. В мероприятии приняли участие заинтересованные сотрудники ведущих европейских институтов, эксперты, бизнесмены, дипломаты и СМИ.

«Цифровизация является мощным инструментом для строительства будущего Нового Казахстана, а способность к эффективной трансформации и адаптации в сфере цифрового развития является важным фактором конкурентоспособности компаний и даже целых государств. Казахстан поставил для себя цель стать одним из крупных цифровых хабов на нашем континенте», – отметил на открытии круглого стола глава представительства Казахстана при ЕС Маргулан Баймухан. Он напомнил, что Казахстан достиг значительного прогресса в решении этих задач и занимает сегодня высокое 28 место в рейтинге ООН по развитию электронного правительства.

«Полагаем, что амбициозные задачи Казахстана в развитии цифровизации совместимы с приоритетами ЕС в данной области и с новой инициативой по цифровой взаимосвязанности Центральной Азии, которую ЕС представила в прошлом месяце на конференции по вопросам взаимосвязанности для устойчивого развития в Самарканде», – подчеркнул Маргулан Баймухан.

Дипломат также кратко ознакомил аудиторию с приоритетами государственной политики в области развития информационно-коммуникационных технологий, озвученных Президентом РК на Международном технологическом форуме Digital Bridge 2022, и призвал европейские институты и бизнес к активному сотрудничеству с Казахстаном в данной важнейшей сфере развития современного общества и экономики.

Своим взглядом на актуальное состояние и перспективы расширения казахстанско-европейского сотрудничества в области поделились представители офиса Специального представителя ЕС по Центральной Азии и генерального директората Европейской комиссии по международному партнерству.

Политический советник офиса Специального представителя ЕС по ЦА Феликс Схафер отметил, что инициатива Евросоюза «Team Europe» (Команда Европы) в области цифровой взаимосвязанности в Центральной Азии призвана вывести взаимодействие на новый уровень.

«Это сотрудничество необходимо вести на региональном и на международном уровне. Для этого мы реализуем проект «Team Europe». Здесь есть много возможностей для обмена связей, открываются новые экономические возможности. Устойчивость и инклюзивность этого процесса очень важна. Мы рады тому, что цифровизация обозначена как одно из перспективных направлений развития Центрально-Азиатского региона», - сказал европейский дипломат.

Тематика сотрудничества в развитии цифровизации является одним из элементов стратегии развития взаимосвязанности между ЕС и странами Центральной Азии, которая обсуждалась недавно на встречах Президента Европейского совета и глав государств Центральной Азии в Астане 27 октября 2022 года и глав внешнеполитических ведомств в Самарканде 17 ноября.

По мнению управляющего директора «Совета европейского добрососедства», независимого аналитического центра, специализирующегося на поддержке сотрудничества между ЕС и странами Юго-Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии и Турцией Самуэля Вестерби, развитие взаимосвязанности с Центральной Азией в цифровой и транспортной областях может содействовать раскрытию богатого человеческого, экономического и транзитного потенциала региона, а также укрепить торгово-экономические связи между Азией и Европой.

Интересные проекты в сфере автоматизации процессов в международных транспортных сетях и обработки «больших данных», предлагаемых к реализации в Казахстане, наглядно презентовали представители бизнес-сообщества Бельгии и Люксембурга – старший проектный менеджер компании Camco Technologies Петерс Венрер и глава отдела технологий и исследований компании «Data Things» Франсуа Фуке.

Точки зрения профессионального сообщества Казахстана на круглом столе представили президент Интернет ассоциации Казахстана Шавкат Сабиров, председатель Казахстанской ассоциации информационной безопасности Виктор Покусов и известный казахстанский эксперт в области информационных технологий Александр Ляхов. В ходе дискуссии было отмечено, что казахстанская сторона заинтересована в конструктивном взаимодействии с европейскими партнерами для укрепления своего цифрового сектора, повышения стандартов безопасности, обучения высокопрофессиональных отечественных кадров.

Кроме того, казахстанские эксперты провели в Брюсселе встречи в Генеральном директорате Европейской комиссии по международному партнерству и управлении по взаимосвязанности и цифровой трансформации Европейской службы внешних действий, на которых состоялся обмен мнениями об актуальных направлениях сотрудничества в рамках Стратегии ЕС по Центральной Азии, а также участия Казахстана в запуске инициативы ЕС по цифровой взаимосвязанности с Центральной Азией.



