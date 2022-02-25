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Вопросы борьбы с безработицей обсудили в Сенате

25 Февраля 2022 15:06
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Вопросы борьбы с безработицей обсудили в Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Сенате состоялся круглый стол на тему «Актуальные вопросы обеспечения занятости населения и снижения безработицы», с участием представителей государственных и местных исполнительных органов, Национальной палаты предпринимателей, образовательных учреждений, международных и других организаций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

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Мероприятие было организовано в рамках реализации поручений Главы государства, данных в Мажилисе Парламента 11 января 2022 года.

Модератором круглого стола выступил председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке Бейбит Исабаев. Говоря о проблемах безработицы в стране, сенаторы выразили сомнение в достоверности официальной статистики о количестве безработных. По их словам, госорганы также отмечают высокие показателей трудоустройства и создания постоянных рабочих мест, которые не дают реальную картину.

«Если рассматривать движение рабочей силы субъектов среднего и крупного предпринимательства, то в 2021 году в среднем по кварталу трудоустроено порядка 264 тысяч человек, но столько же человек ушло с работы. Такая тенденция наблюдается и у субъектов малого бизнеса. Официальная информация свидетельствует о том, что у нас постоянно открываются новые рабочие места, но отчеты о трудоустройстве не соответствуют действительности», - сказал секретарь Комитета Нариман Турегалиев, обращаясь ответственным госорганам.

Сенаторы также отметили, что акиматы не контролируют вопросы создания новых рабочих мест, фиксируется низкий уровень координации между базами региональных карт и базой Министерства труда. Участники встречи особо акцентировали внимание на проблеме безработицы на селе. По последним данным, 27% сельских респондентов хотят переехать в города.

Исходя из озвученных проблем, сенаторы предложили доработать ряд национальных проектов в части создания постоянных рабочих мест, принять комплексные меры улучшению инфраструктуры сельской местности, а также совершенствовать работу по прогнозированию рынка труда. Эти и другие рекомендаций, выработанные на круглом столы были направлены для работы в Правительство.


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#Сенат   #Общество   #Трудоустройство  
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