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    Вопросы безопасности в регионе обсудили начальники генштабов стран Центральной и Южной Азии

    14 Сентября 2021, 21:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане состоялась конференция начальников генеральных штабов стран Центральной и Южной Азии. Представители Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, США, Таджикистана и Узбекистана обсудили ситуацию в сфере безопасности в регионе, в том числе обстановку в Афганистане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    Участники конференции рассмотрели вопросы противодействия современным вызовам и угрозам, а также роль и место региональных структур, включая Организацию Договора о коллективной безопасности и Шанхайскую организацию сотрудничества, в обеспечении безопасности региона. Определены перспективы и направления сотрудничества государств Центральной и Южной Азии.

    В рамках мероприятия первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Казахстана генерал-лейтенант Марат Хусаинов принял участие в ряде встреч со своими коллегами из Узбекистана, Пакистана, а также с командующим Центральным командованием США.

    Следует отметить, что данная конференция проводится с 2015 года как в странах региона, так и за его пределами.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Армия Безопасность
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