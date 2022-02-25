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    Вопросы безопасности на объектах социальной инфраструктуры обсудили в Мангистауской области

    25 Февраля 2022, 03:00

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области прошло совещание под председательством акима области Нурлана Ногаева, в котором принял участие председатель Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Ныгмеджан Макажанов. Об этом передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе совещания обсуждались вопросы промышленной безопасности, предупреждения и ликвидации ЧС, работы и перспективы развития органов гражданской защиты в регионе,

    Во встрече приняли участие представители местных исполнительных органов, руководитель департамента промышленной безопасности по Мангистауской области Рахман Калиев, заместитель руководителя областного департамента по чрезвычайным ситуациям Нурлан Жанабаев и ветеран сферы ЧС Мангистау Кажымурат Хайрушев.

    На совещании были подняты вопросы, касающиеся безопасности на объектах социальной инфраструктуры, при использовании газового оборудования, обеспечения безопасности при использовании лифтов в многоэтажных домах, а также дефицита квалифицированных специалистов в отрасли промышленной безопасности.

    По словам председателя Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Н. Макажанова, зачастую причиной отравления газом служат неправильные установки и несоблюдения требований по безопасности объектов систем газоснабжения газопотребителями котельных и газовых печей. Помимо этого, в регионе есть проблема нехватки квалифицированных специалистов в газовой службе.

    По итогам совещания глава региона Нурлан Ногаев дал ряд конкретных поручений ответственным лицам, касающихся обеспечения безопасности жизни и здоровья населения.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Акимат Промышленность Безопасность Мангистауская область МЧС
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