Вопросы антикоррупционной политики обсудили общественники в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на базе Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева в конференц-зале прошел семинар-совещание в режиме онлайн в рамках социального проекта «Расширение участия НПО, экспертного сообщества в формировании антикоррупционной культуры», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Организатором встречи выступило Республиканское общественное объединение «Общенациональное движение против коррупции «ЖАҢАРУ» при поддержке НАО «Центр поддержки гражданских инициатив».

В экспертном обсуждении приняли участие вице-министр информации и общественного развития Болат Тлепов, заместитель акима столицы Бахтияр Макен, ректор ЕНУ имени Л. Н. Гумилева Ерлан Сыдыков, руководитель аппарата Агентства по противодействию коррупции РК Куаныш Жапаков, также Председатель Общенационального движения против коррупции «Жанару» Оралбай Абдыкаримов, общественники. Также большая часть участников подключилась к семинару в режиме видеоконференцсвязи.

Оралбай Абдыкаримов отметил, что в этом году «Жанару» стал обладателем гранта по формированию общественного сознания в сфере антикоррупционной политики. Он считает, что подобных инициатив должно быть много, чтобы в корне искоренить коррупцию.

«Мы возложили на себя большую ответственность. Наш первый шаг хотим начать с семинара. Борьба с коррупцией – работа не только одного органа. Нужно бороться всему обществу. Мы и дальше будем проводить работу в этом направлении. Ежегодно проводятся форумы, конференции, обсуждаются вопросы по коррупционным нарушениям, выявляются причины и следствия. Наш Первый Президент Нурсултан Назарбаев, Глава государства Касым-Жомарт Токаев во главу угла ставили вопрос по противодействию коррупции. Нужно сказать, что с каждым годом набираем опыт. Есть и положительные сдвиги. На сегодня опубликованы основные ориентиры развития Казахстана до 2025 года, которые предложил Президент страны. Для реализации поставленных задач необходимо и дальше совершенствовать законодательство, развивать участие неправительственных организаций в решении коррупционных проблем, формировать антикоррупционное сознание», - выступил с приветственной речью Председатель Общенационального движения против коррупции «Жанару» Оралбай Абдыкаримов.

Основная цель семинара - формирование нулевой терпимости к проявлению коррупции в сфере предоставления государственных услуг путем вовлечения в антикоррупционное движение представителей гражданского сектора, повышение правовой грамотности населения, формирование антикоррупционного мировоззрения.

По словам инициаторов, на основе анализа и сбора предложений в рамках дискуссионных площадок будут подготовлены обучающие методические материалы для организации обучающих онлайн-площадок посредством Zoom-конференции в сфере предоставления государственных услуг для представителей неправительственного сектора.