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    Вопрос запрета вейпов не связан с тем, что кому-то хотят закрыть рынок – Серик Жумангарин

    1 Августа 2023, 12:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин прокомментировал вопрос о полном запрете вейпов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    После заседания Правительства главе Минторговли задали вопрос: «Озвучьте позицию Правительства по вейпам. Зачем их запрещать? Не легче ли акцизы поднять?»

    «Вы обратитесь к отраслевому министерству, потому что у них есть данные отраслевые, профессиональные. Все это связано не с тем же, что кому-то хотят рынок закрыть, а с тем, что это оказывает влияние на здоровье прежде всего нации, и, в частности, подрастающему поколению», - сказал Серик Жумангарин.

    Ранее сообщалось, что Правительство Республики Казахстан приняло решение о полном запрете вейпов, жидкостей и ароматизаторов к ним.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Общество Минторговли
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