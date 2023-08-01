Вопрос запрета вейпов не связан с тем, что кому-то хотят закрыть рынок – Серик Жумангарин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин прокомментировал вопрос о полном запрете вейпов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

После заседания Правительства главе Минторговли задали вопрос: «Озвучьте позицию Правительства по вейпам. Зачем их запрещать? Не легче ли акцизы поднять?»

«Вы обратитесь к отраслевому министерству, потому что у них есть данные отраслевые, профессиональные. Все это связано не с тем же, что кому-то хотят рынок закрыть, а с тем, что это оказывает влияние на здоровье прежде всего нации, и, в частности, подрастающему поколению», - сказал Серик Жумангарин.

Ранее сообщалось, что Правительство Республики Казахстан приняло решение о полном запрете вейпов, жидкостей и ароматизаторов к ним.