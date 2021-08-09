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    Вопрос ввоза автомобилей из третьих стран иностранцами прокомментировали в МВД

    9 Августа 2021, 12:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов прокомментировал вопрос ввоза автомобилей в страны ЕАЭС иностранными гражданами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Министерство внутренних дел поступают запросы граждан и СМИ касательно распространяемой органами государственных доходов информации относительно вывоза иностранных автомобилей. Согласно таможенного законодательства, иностранные граждане могут временно ввозить без уплаты таможенных пошлин в Казахстан и другие страны ЕАЭС автомобили, зарегистрированные в других странах, не входящих в ЕАЭС. То есть, это машины, ввезенные не из Российской Федерации, Кыргызстана, Армении, Беларуси, а из других, третьих стран», - сказал Серик Тусупов на брифинге в МВД.

    По его словам, в основном таким правом пользуются иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность в Казахстане.

    «С учетом того, что в 2020 и 2021 годах границы между странами были закрыты – иностранные граждане не могли вывезти временно ввезенные автомобили за территорию ЕАЭС. В этой связи, сроки пребывания иностранного автотранспорта на территории ЕАЭС были продлены Советом Евразийской экономической комиссии до 30 сентября 2021 года», - отметил спикер.

    «По информации органов государственных доходов в стране находится около трех тысяч иностранных автомобилей, из стран, не входящих в ЕАЭС, которые должны быть вывезены за пределы страны по истечению сроков их пребывания в Казахстане. Таким образом, срок до 30 сентября определен для иностранных граждан, которые ввезли автомобили из стран, не ходящих в ЕАЭС», - заключил он.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Транспорт ЕАЭС МВД РК
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