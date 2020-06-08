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    Вопрос возобновления авиарейсов между РК и Азербайджаном будет рассматриваться после 1 июля

    8 Июня 2020, 13:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопрос возобновления авиасообщения между Казахстаном и Азербайджаном будет рассматриваться после 1 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

    «В связи с эпидемиологической ситуацией в Азербайджане азербайджанская сторона продлила запрет на выполнение международных рейсов до 1 июля 2020 года. В этой связи возобновление прямого авиасообщения между Казахстаном и Азербайджаном будет рассматриваться после указанной даты», - сообщили в КГА.

    Ранее министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов сообщал, что с 1 июня разрешена проработка вопроса возобновления авиарейсов по трем странам: Корея, Китай и Азербайджан. Следующими направлениями могут стать полеты в такие страны, как Германия, ОАЭ, Чехия и Таиланд. При этом в случае ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу планируемые международные авиарейсы будут приостановлены.

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    Транспорт Азербайджан
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