Вопрос восстановления стажа таможенников подняла депутат Екатерина Смышляева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопрос о восстановлении стажа таможенников подняла депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смышляева, озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К депутатам фракции партии «AMANAT» обратилась инициативная группа ветеранов таможенной службы. Таможенная служба начала работу с первого дня обретения независимости Казахстана. Раньше чем была создана пограничная. И, согласно действующей до 2012 года редакции Кодекса «О таможенном деле в РК», ее работники имели статус сотрудников правоохранительных органов. Это доказывает и тот функционал, который выполняли в то время таможенники. В 2012 году постановлением Правительства в рамках «модернизации» таможенной службы сотрудников разаттестовали, забрав у них погоны и статус правоохранителей. На тот момент все участники инициативной группы имели стаж службы более 12,5 лет», - сказала Екатерина Смышляева на пленарном заседании Мажилиса.

Депутат продолжила, что после лишения статуса часть работников таможни перешла в службу по экономическим расследованиям, прокуратуру и другие силовые органы. Часть осталась работать теперь уже в структуре Комитета государственных доходов.

При этом стаж работы в правоохранительных органах был благополучно списан и работники приравнены к гражданским служащим.

«Однако в 2017 году вопрос о восстановлении стажа впервые подняли сотрудники службы экономических расследований. И через три года, в апреле 2020 года в отношении работников таможни, перешедших в СЭР, было принято положительное решение. В постановление Правительства были внесены соответствующие изменения. Решен вопрос и в отношении работников прокуратуры. И только та часть таможенников, которая осталась работать на своих местах, на сегодня лишилась 12 лет льготного стажа. Хотя до момента разаттестации все они были в равном положении и несли правоохранительную службу. К чему такая избирательность, если в масштабах республики потенциальных «пенсионеров» чуть больше 800 человек?», - подчеркнула Екатерина Смышляева.

В связи с этим депутаты считают необходимым п ровести ревизию подзаконных нормативно-правовых актов на предмет их соответствия Законам РК;

пересмотреть содержание постановления Правительства 129 от 24 февраля 2014 года в отношении сотрудников таможни, проходивших службу в таможенных органах в период с 1991 по 2012 годы.