Вопрос внедрения цифрового тенге прокомментировал глава Нацбанка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Необходимо детально оценить все возможные риски и преимущества от выпуска цифрового тенге. Об этом заявил председатель Нацбанка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал Ерболат Досаев, 63 центральных банка по всему миру изучают вопрос внедрения национальных цифровых валют.

«Вместе с участниками рынка Национальный Банк также начал реализацию пилотного проекта «Цифровой тенге». Мы видим существенный потенциал проекта для повышения доступности платежных сервисов и снижения стоимости транзакций в экономике. Платформа цифрового тенге может открыть возможности и для создания принципиально новых сервисов. При этом, необходимо детально оценить все возможные риски и преимущества от выпуска национальной цифровой валюты», - заявил Ерболат Досаев, выступая на Конгрессе финансистов Казахстана.

По информации главы Нацбанка, в декабре текущего года будет опубликован доклад Whitepaper по результатам пилотного проекта, в котором будут освещены итоги технологического эксперимента, результаты исследований и обсуждений с участниками рынка, экспертным сообществом.

Ранее Ерболат Досаев пояснил, какие меры примет Национальный банк в целях повышения эффективности денежно-кредитной политики.