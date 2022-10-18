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    Вопрос увеличения зарплат сотрудникам лесного хозяйства рассматривают в РК

    18 Октября 2022, 11:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поделился планами касательно совершенствования материально-технической базы лесных хозяйств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях профилактики лесных пожаров ежегодно выделяются средства на создание минерализованных полос и противопожарных разрывов, управляемые отжиги и скашивание травянистой растительности на территориях, прилегаемых к государственному лесному фонду. Вместе с тем, в целях укрепления материально-технической базы лесных хозяйств уполномоченным государственным органом прорабатываются вопросы поэтапного финансирования из республиканского бюджета до 2025 года», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

    При этом, по его словам, были проработаны вопросы лизингового кредитования, однако с учетом сроков, ставок вознаграждения отсутствует целесообразность данного механизма.

    «Также с учетом имеющихся возможностей государственного бюджета рассматриваются вопросы увеличения заработных плат сотрудникам лесного хозяйства с учетом работы в отдаленных населенных пунктах и лесном фонде, рисков при тушении возгораний в лесном фонде и степных пожаров, работы с ядовитыми веществами при проведении защиты леса от вредителей и болезней. По результатам, в соответствии с бюджетным законодательством, будут приняты соответствующие меры», - добавил Премьер-Министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Мажилис Алихан Смаилов
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