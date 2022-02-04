Вопрос увеличения субсидий на покупку и аренду жилья для кандасов рассмотрят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов ответил на предложение депутатов касательно улучшения условий жизни для определенных категорий граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Меры по стимулированию межрегионального переселения граждан из трудоизбыточных регионов и кандасов предусмотрены национальным проектом «Сильные регионы – драйвер развития страны». Вместе с тем, вопрос включения повышающего коэффициента к расчету трудового стажа переселенцев из трудоизбыточных регионов и увеличения субсидий на приобретение и аренду жилья гражданам, переселившимся из трудоизбыточных регионов, и кандасам требует дополнительных расходов и будет рассмотрен с учетом возможностей бюджета», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Ранее, Премьер прокомментировал возможность установления специальных налоговых льгот и преференций для малого и среднего бизнеса в приграничных районах страны.

«Налоговым законодательством предусмотрены налоговые льготы, которые предоставляются для развития и поддержки определенных отраслей экономики, уязвимых категорий налогоплательщиков вне зависимости от региональной принадлежности. В целях поддержки малого и среднего бизнеса предусмотрены специальные налоговые режимы, которые постоянно совершенствуются с учетом баланса потребностей предпринимателей и государства. Учитывая вышеизложенное, предложение требует анализа и проработки со всеми субъектами предпринимательства и другими заинтересованными сторонами», - отметил А. Смаилов.