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Вопрос увеличения больничных рассматривают в Минтруда

13 Августа 2021 13:25
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Вопрос увеличения больничных рассматривают в Минтруда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Минтруда рассматривают вопрос увеличения больничных. Об этом рассказал первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Понятно, есть требования законодательства по социально-эпидемиологическому благополучию населения, которые по сути позволяют минимизировать риски заболеваемости, если работник инфицирован. Эти требования есть. Но с позиции трудовых отношений эти требования не ограничивают ни работодателя, ни работника, допустим, если человек находится на карантине и осуществляет свою деятельность в режиме дистанционной работы. В текущем году с депутатами Парламента, Правительством, по поручению руководства страны был принят отдельный закон, который регламентирует дистанционную работу. Поэтому если есть инициатива сторон, работник, находящийся дома, может осуществлять работу в дистанционном режиме при условии согласия. Но при этом, нужно четко понимать, если он находится на больничном, система оплаты труда предусматривает ограничения в размере 15 МРП, не более этой суммы можно оплатить, если человек находится на больничном. Но этот вопрос также обсуждается. Мы понимаем, что не более 20 % замещает доход работников», - прокомментировал вице-министр труда.

По его словам, самое главное – чтобы работники и работодатель приняли сбалансированное решение.

«Что касается социального риска, которое возникло в данном случае в многодетной семье, то со стороны государства в полном объеме выплачиваются все социальные выплаты, которые также предусмотрены для многодетной семьи вне зависимости от дохода, которые он утратил в связи с ограничениями», - отметил Акмади Сарбасов.

Он также подчеркнул, что работник, находящийся в квартире, в силу ограничения, которые на него наложили требования законодательства, может работать на дистанционке. При этом у него никаких ограничений по оплате труда не будет.

«Если же все-таки у него будет больничный, то в данном случае здесь ограничения будут применяться, именно по этому вопросу мы сейчас совместно с партнерами прорабатываем. Речь идет о наших трудовых стандартах. Если человек болеет, то для него ограничения по выплате будут в размере 43 тысяч тенге. Понятно, что этот размер не соответствует среднему доходу работника. Поэтому этот вопрос рассматривается совместно с работодателями в рамках нашей экспертной группы на предмет его увеличения в рамках сложившейся эпидемиологической ситуации», - пояснил вице-министр труда.


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#Минтруда РК   #Здравоохранение   #Общество  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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