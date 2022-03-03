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    Вопрос трехсменных школ решат в Бейнеуском районе Мангистауской области

    3 Марта 2022, 21:59

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Бейнеуском районе Мангистауской области в этом году планируют закрыть вопрос ликвидации трехсменного обучения в школах. Об этом сообщил аким района Бейнеубек Абилов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Он отметил, что актуальность вопроса в районе, где наблюдается высокая рождаемость, очевидна. Кроме того, растет число иммигрантов из других регионов.

    По информации акима, Атамекен и общеобразовательная школа имени Абая обучаются в три смены.

    «В целях решения вопроса в 2020 году для профилактики трехсменного обучения в общеобразовательной школе имени Ж. Калдыгараева и Ы.Алтынсарина в селе Бейнеу в 2021 году была построена и введена в эксплуатацию пристройка на 312 мест.

    Кроме того, с целью исключения трехсменного обучения в Куйкенской общеобразовательной школе в июне минувшего года началось строительство дополнительного здания на 312 мест. Ожидается ввод в эксплуатацию на следующий учебный год. Помимо этого, начато строительство отдельно стоящего учебного корпуса на 312 мест для Атамекенской общеобразовательной школы в селе Бейнеу», - рассказал Бейнеубек Абилов.

    С его слов, в целом в районе функционируют два колледжа, 24 школы, в том числе 6 школ-яслей. В школах района обучаются 18 918 учащихся, в двух колледжах - 1059 студентов. В районе в 2021 году на сферу образования было выделено 11,8 млн тенге.

    В прошлом году также была обновлена материально-техническая база школ Есета батыра, Махутова, Джанкельдина, М. Бегенова, где произведен ремонт на 18,5 млн тенге. В этих учебных заведениях на 63,1 млн тенге открыты три кабинета новой модификации (физика, химия, биология).

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Образование Акимат Строительство Мангистауская область
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