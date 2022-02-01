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Вопрос существования НПП «Атамекен» подняли на встрече по трансформации палаты

1 Февраля 2022 14:53
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Вопрос существования НПП «Атамекен» подняли на встрече по трансформации палаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в онлайн-формате состоялось первое заседание рабочей группы по трансформации национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен». Одним из вопросов, который обсуждался, стал вопрос существования палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам руководителя регионального совета палаты Алматы Максима Барышева, вопрос о продолжении работы НПП был на повестке дня съезда в регионе.

«Все проголосовали единогласно за оставление НПП и ее реформирование. Здесь я для придачи легитимизации и продолжения нашего сегодняшнего мероприятия предлагаю поставить такой же вопрос на голосование», - сказал он на онлайн-встрече.

Председатель Союза промышленников вторичной металлургии Владимир Дворецкий считает, раз такая тема поднимается, значит есть для этого основания. Поэтому необходимо провести всесторонний анализ.

«Я считаю, что сейчас в стране появилось окно возможностей, и мы однозначно должны им воспользоваться. Сейчас не до обид, все факты должны быть положены на стол и соответствующие решения должны быть приняты, и, если мы вложимся, я убежден, что через год мы можем получить совершенно другую страну», - добавил он.

Как отметил председатель правления НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов, решение о существовании палаты должен принять Съезд, как высший орган. По его данным, созыв Съезда планируется на вторую половину марта.

Руководитель Союза обрабатывающей промышленности Адильбек Бектибаев выразил мнение, что на Съезде должны выступить не только те, кто будет хвалить палату, просить ее сохранить и говорить, как много она сделала для бизнеса.

«Есть те, кто считают, что она ничего не сделала для бизнеса. Я хочу, чтобы там были объективные мнения и выслушаны обе стороны», - добавил он.

В общем в рабочую группу вошли 90 человек со всех регионов, в том числе предприниматели, представители отраслевых комитетов из разных сфер. На данный момент они собрали 360 предложений по трансформации НПП. В числе обсуждаемых тем: структура и функционал НПП, совершенствование процедур аккредитации ассоциаций, экспертиза нормативно-правовых актов, членские взносы и предложения по введению платных услуг. Также в рабочую группу направлено порядка 400-х проблемных вопросов бизнеса от предпринимателей.


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#Бизнес   #Общество  
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Автор:

Анеля Касымова

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