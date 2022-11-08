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    Вопрос строительства нового онкодиспансера проработают в Атырау

    8 Ноября 2022, 11:52

    Особое внимание необходимо уделить развитию системы здравоохранения. Об этом заявил в ходе встречи с населением Атырауской области Президент Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

    Глава государства указал, что в области высокие показатели смертности из-за болезней органов дыхания и сердечно-сосудистых заболеваний. Серьезную озабоченность также вызывает уровень младенческой и материнской смертности. Причины такой ситуации в плохой экологии региона, большом дефиците кадров, считает Касым-Жомарт Токаев.

    «Одна из главных задач – улучшение медицинской инфраструктуры. Большинство поликлиник Атырау расположены в приспособленных зданиях. А в целом по области в таком положении находятся почти 40% медицинских организаций. Не выдерживает критики состояние зданий центра психического здоровья, онкологического диспансера, станций скорой помощи, которые фактически непригодны к эксплуатации. Все эти вопросы необходимо срочно решать», - сказал Президент.

    Как считает Касым-Жомарт Токаев, прежде всего, следует разработать программу по привлечению специалистов в регион и уделить внимание повышению квалификации местных кадров.

    «В регионе запланировано возведение ряда новых объектов здравоохранения. Строительные работы нужно начать уже в следующем году. Улучшение здоровья матери и ребенка и в целом всех граждан – один из ключевых показателей развития страны. Мы мобилизуем все необходимые ресурсы и приложим все усилия для укрепления системы здравоохранения, - отметил Президент. - Нужно также провести капитальный ремонт и дооснащение областного перинатального центра и проработать вопрос строительства нового онкологического диспансера в Атырау».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Атырауская область Минздрав РК Здравоохранение Атырау
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