Вопрос строительства АЭС вынесут на общенациональный референдум - Президент РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев в ходе сессии Парламента РК высказался о развитии атомной энергетики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

«Особо важным экономическим и политическим вопросом стало развитие атомной энергетики. Вы знаете, что существуют разные мнения по поводу целесообразности строительства АЭС в нашей стране. С одной стороны, Казахстану как крупнейшему производителю урана в мире надлежит иметь собственную атомную генерацию. Некоторые специалисты высказываются за строительство станций с малыми реакторами. С другой, у многих граждан и ряда экспертов есть опасения касательно безопасности атомных станций», - отметил Президент РК.

По словам Главы государства, это логично, учитывая трагическое наследие Семипалатинского ядерного полигона.

«Нужно продолжить общественные слушания и всестороннее широкое обсуждение по данному вопросу, В 2019 году в своей предвыборной платформе я обещал, что по наиболее важным стратегическим проблемам решения будут приниматься посредством референдумов. Строительство или отказ от возведения АЭС – это крайне важный вопрос, касающийся будущего нашей страны. Поэтому предлагаю вынести его на общенациональный референдум. По конкретным срокам определимся позднее», - добавил Президент РК.

Ранее МИА «Казинформ» подготовил материал о том, что даст Казахстану атомная энергетика и насколько оправданы опасения людей.