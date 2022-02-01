Вопрос стабилизации цен находится на постоянном контроле в ВКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области вопрос стабилизации цен находится на постоянном контроле. Об этом сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время сдерживание цен на социально значимые продовольственные товары осуществляется путем использования следующих механизмов: предоставление займа субъектам предпринимательства (оборотная схема); заключены меморандумы о применении минимальной 7% торговой надбавки с 1 597 оптовыми реализаторами, сельхозтоваропроизводителями и торговыми объектами. Осенью 2021 года на реализацию механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары из областного бюджета было выделено 1,404 млрд тенге. В 2021 году в рамках «оборотной схемы» предоставлены льготные займы для стабилизации цен на картофель, морковь, лук, капусту, муку, рис, сахар, рожки, крупу гречневую, масло подсолнечное, яйцо. В настоящее время в рамках «оборотной схемы», по состоянию на 25 января текущего года, имеется 4 595 тонн бакалейной продукции, в том числе: сахара - 82 тонны, рожки – 152 тонны, мука – 1358 тонн, рис - 97 тонн, крупы гречневой - 1237 тонн, масла подсолнечного – 1669 тонн и плодоовощной продукции 8 455 тонн», – говорится в сообщении ведомства.

В рамках «оборотной схемы», ТОО «Агрофирмой Приречное» осуществляется реализация плодоовощной продукции по сниженным фиксированным ценам в точках стабилизационного фонда городов Усть-Каменогорск и Семей. В торговых объектах специализированной организации «АО «СПК «Ертіс» картофель, капуста и морковь реализуются по ценам 82 тенге за кг. Запасы продукции соответствуют предельным объемам, предусмотренным договорами о реализации механизмов стабилизации цен. Реализация картофеля будет осуществляться до 15 мая, лука и моркови - до 1 мая, капусты - до 1 апреля, плодоовощная продукция реализуется по 82 тенге за кг. Продукция бакалейной группы реализуется на постоянной основе. Также по фиксированным ценам, согласно заключенным с ТОО «Semey Qus» и ТОО «Крупнофф» договорам, продолжается поставка в торговую сеть яиц 1 категории по 320 тенге за десяток с последующей реализацией в торговых точках по 330 тенге за десяток.

Для регулирующего воздействия на внутреннем рынке, мукомольным предприятиям области из АО «НК «Продкорпорация» планируется выделение пшеницы по фиксированной цене 90 тысяч тенге за тонну за счет субсидирования возмещения расходов, понесенных национальной компанией при реализации продовольственного зерна. Мукомольные предприятия муку 1 сорта будут отпускать хлебопекарням для выпечки социального хлеба с дальнейшей реализацией в розничной сети по цене 90 тенге за булку.

Вопрос стабилизации цен находится на постоянном контроле.

Напомним, недавно Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание в Цифровом офисе Правительства по реализации поручений, данных Президентом РК Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым с начала этого года. Рассмотрены вопросы стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары и обеспечения молодежной занятости.



