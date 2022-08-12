Вопрос снижения возраста вакцинации детей от COVID-19 изучают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане изучают вопрос снижения возраста вакцинации детей от коронавируса. Об этом сообщила заведующая кафедрой детских инфекционных болезней НАО «Медицинский университет Астана», главный внештатный детский инфекционист Минздрава РК Динагуль Баешева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рассматривается ли вероятность снизить возраст вакцинации детей против коронавирусной инфекции до семи лет?», - спросили журналисты во время пресс-конференции в СЦК.

Динагуль Баешева напомнила, что имеющиеся в Казахстане вакцины от коронавируса предназначены для детей 12 лет и старше.

«Наш консультативный комитет рассматривает вопрос снижения возраста вакцинации детей. Вы знаете, что наши клинические протоколы и нововведения всегда опираются на доказательную базу, международные рекомендации. Как только появятся первые рекомендации, этот вопрос будет нами незамедлительно рассмотрен. На сегодняшний день мы все эти документы изучаем. Этот вопрос нами рассматривается», - заявила Динагуль Баешева.

В Казахстане для вакцинации и ревакцинации населения на сегодня доступны три вида вакцин: QazVac, Sinofarm и Pfizer.

Ранее сообщалось , что до конца текущего года Минздрав планирует дополнительно закупить вакцины QazVac в объеме 500 тыс. доз и вакцины Pfizer в объеме 300 тыс. доз.



