Вопрос с затягиванием строительства водоочистительных сооружений в Аркалыке взял на контроль Антикор

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Департамент Антикоррупционной службы по Костанайской области выявил факты затягивания строительства водоочистных сооружений в городе Аркалыке, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе выездных встреч с населением руководитель департамента Бауыржан Узынжас осмотрел водопровод в селе Уштобе, расположенном в 45 км от города Аркалыка. Компания, выигравшая конкурс на 233 млн тенге, обещала подать воду сельчанам еще к концу 2021 года, однако из-за низких темпов работы в условленные сроки объект так и не ввели в эксплуатацию.

«В 2022 году, после нескольких неудачных попыток завершить проект, акимат Аркалыка обратился в суд о признании подрядной организации ТОО «Данекер» недобросовестным поставщиком. В итоге, пока затягивается строительство и идут судебные тяжбы, жители села используют привозную воду»,- сообщает Антикор.

Аким города Аркалыка заверил руководство Антикоррупционной службы, что подрядчиком основные неполадки устранены и уже в близжайшее время будет установлено оборудование, которое позволит запустить подачу воды в декабре этого года.

С участием общественности был осмотрен также объект в селе Торгай в Джангельдинском районе. Здесь вода есть, но жители жалуются на ее качество.

Ранее по объекту проведена проверка, по результатам которой выявлены признаки хищения на сумму 26,8 млн тенге. Проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц отдела строительства архитектуры и градостроительства акимата Джангельдинского района.

По словам руководства района, на сегодня закуплены необходимые реагенты, в ближайшее время будут заменены фильтры очистки воды, по анализам СЭС концентрация мутности воды советует нормативу.

После осмотра проблемных объектов руководителем Антикоррупционной службы проведено кустовое заседание Общественного совета с участием представителей гражданского общества города Аркалыка, а также Амангельдинского и Джангельдинского районов. По итогам заседания руководством Антикора даны конкретные рекомендации по устранению выявленных нарушений, способствующих совершению коррупции.

Вместе с тем, в целях обеспечения открытости и прозрачности деятельности госорганов, представителям общественности рекомендовано активно принимать участие в анализах коррупционных рисков, проводить инициативные мониторинги с доведением итоговых сведений до уполномоченных госорганов.



