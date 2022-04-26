Вопрос с подтоплениями решен на 146 проблемных участках столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Свыше 130 км ливневой канализации и лотково-арычной системы построено в прошлом году в столице. Об этом сообщил аким города Алтай Кульгинов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Работы по строительству и расширению мощности ливневых канализаций и очистных сооружений акимат проводит на системном уровне, отметил на своей странице в Instagram аким Нур-Султана.

«Решили вопрос с подтоплениями на 146 проблемных участках. К примеру, вопрос с подтоплениями решен на одном из самых проблемных проспектов города – пр. Б. Момышулы. Наверное, помните, как во время дождей машины практически наполовину уходили под воду, кто-то доставал надувные лодки. На проспекте мы построили магистральный коллектор ливневой канализации. Протяженность данной ливневой канализации составляет 500 м - начало берет от ул. Дауылпаз до ул. Елим-ай (проходит пр. Б. Момышулы)», - сообщил Алтай Кульгинов.

По его словам, новое сооружение позволило увеличить пропускную способность существующих сетей ливневой канализации в 1,5 раза.

Кроме того, построено очистное сооружение в микрорайоне Молодежный, на пересечении улиц Ташенова и Амман, с реконструкцией̆ подводящих коллекторов. Мощность новых сооружений - свыше 42 тыс. кубометров в сутки. Данное очистное сооружение позволило решить проблему с подтоплениями улиц Ташенова, Бараева, Валиханова, Пушкина, Иманбаевой, проспекта Республики, верхней части проспекта Тауелсиздик. Отличие данного сооружения в том, что оно позволяет обеспечить очистку дождевых и талых вод перед сбросом в реку Есиль.

В жилом массиве Тельмана построили очистное сооружение и магистральный коллектор, в жилом массиве Пригородный и в районе логистического центра по шоссе Алаш – очистное сооружение, также в 2019г. В городе решили проблему с ливневой канализацией на двух участках в районе аллеи Мынжылдык.

В районе Алматы, по улице Ш. Калдаякова, нового вокзала, по проспекту Улы Дала и другим, ведется строительство ливневых канализаций, проинформировал аким столицы.

Фото: Александр Куприенко