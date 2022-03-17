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    Вопрос роста цен на жилье прокомментировал Серик Жумангарин

    17 Марта 2022, 13:57

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин прокомментировал вопрос журналиста о росте цен на жилье, передает корреспондент МИА «Казинформ.

    «По жилью у меня сейчас свежих данных нет, к сожалению. Прошлогодний рост цен мы зафиксировали на первичном и вторичном рынках. Мы докладывались о том, что от 3 до 20% цены на первичное и вторичное жилье мы снижали, поскольку подписали меморандумы с ведущими строительными компаниями. Практически по всему Казахстану цены снижались. Определенный всплеск, вы помните, был связан с тем, что дополнительные источники финансирования появились при покупке жилья», - прокомментировал глава Агентства по защите и развитию конкуренции.

    По его мнению, сейчас ситуация на рынке жилья, возможно, будет зависеть от текущей экономической ситуации, поскольку граждане обеспокоены тем, что творится на внешних рынках.

    «Жилье является естественным местом, куда вкладываются средства для их сбережения. Поэтому мы этот вопрос будем мониторить. Я не думаю, что цены будут сильно расти, потому что в любом случае это связано с покупательной способностью населения», - добавил он.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Жилье Экономика Другие государственные органы Цены и тарифы
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