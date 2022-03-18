Вопрос прямого финансирования органов местного самоуправления проработают в МНЭ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров озвучил планы по введению прямого финансирования в органы местного самоуправления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках Концепции развития местного самоуправления Министерством в 2021 году начата разработка проектов Закона «О местном самоуправлении в РК» и сопутствующего к нему законопроекта. Проекты законов предусматривают нормы по разграничению полномочий органов местного гоcуправления и местного самоуправления (МСУ), расширению имущественных прав органов МСУ, упрощению процедур проведения госзакупок на уровне МСУ», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

По его словам, в соответствии с Посланием, также будет включен вопрос внедрения прямого финансирования органов МСУ через расширение функционала «Бюджета народного участия».

«При этом, в целях расширения полномочий маслихатов, функции по распределению средств БНУ будут закреплены за ними. По сути, это «фонд», распределяемый между сельскими округами на конкретные проекты. Данные проекты будут формироваться сельскими акимами по предложениям местного сообщества», - заключил министр.