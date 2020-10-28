Вопрос предоставления квалифицированной медпомощи сельчанам подняла партия «Ауыл»

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Проблему предоставления квалифицированных медицинских услуг сельским жителям подняли члены партии «Ауыл», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в Караганде прошел круглый стол на тему: «Жителям аула – квалифицированную медицинскую помощь». В мероприятии приняли участие заместитель руководителя Карагандинского областного управления здравоохранения Г.С. Токсамбаев, главные врачи и медицинские работники районных больниц, руководители медицинского университета, колледжей, учреждений региона, активисты и члены партии «Ауыл».

Проблема предоставления квалифицированных медицинских услуг сельским жителям поднимается членами партии «Ауыл» на протяжении многих лет. Текущий год еще раз подчеркнул уязвимость данной сферы. Во время пандемии сельское население было лишено достойной медицинской помощи: на селе не проводилась диагностика здоровья людей, во многих населенных пунктах отсутствовал доступ к лекарственным препаратам из-за отсутствия аптек, а заболевшие COVID-19 сельчане буквально остались один на один с болезнью, от безысходности обращаясь к народной медицине.

Все эти факты не могли оставить без внимания члены партии «Ауыл». В конце августа ими был проведен мониторинг медицинских услуг на селе, в ходе которого активисты и волонтеры объездили 200 сел и ознакомились с работой фельдшерских пунктов и сельских больниц. После проведенного мониторинга все замечания партийцев составили основу депутатского запроса председателя партии, депутата Сената Парламента Республики Казахстана А.А. Бектаева на имя Премьер-Министра А.У. Мамина.

На данный момент вопросы предоставления качественных медицинских услуг сельскому населению - на особом контроле у партийцев. В ряде регионов уже прошли семинар-совещания и круглые столы на данную тему. Карагандинский филиал партии возглавляет С.М. Адекенов - академик НАН РК, руководитель холдинга «Фитохимия». В своем выступлении он обратил внимание на проблемы, которые все еще не решены в сельских местностях.

«Сегодня наиболее актуальной является проблема аптек, которые отсутствуют даже в больших селах, что уже говорить о маленьких отдаленных аулах. Конечно, бизнесу невыгодно открывать аптеку в каждом селе. Думаем, что в таких ситуациях должно вмешаться государство. Почему бы не открыть в отдаленных селах социальные аптеки? Или вот имеется хороший пример, когда в период пандемии были запущены мобильные аптеки, которые объезжали самые отдаленные участки, животноводческие отгоны. Этот показательный опыт можно применить в целом по всей стране. Нехватка кадров в сельских больницах также является одной из острых проблем. В Карагандинской области мы выявили сельские округа, где на 3-4 села работает всего один фельдшер. Отсутствие Интернета и телекоммуникаций в отдаленных деревнях является актуальным проблемным вопросом. Простой пример: некоторые сельские жители не имеют доступа к телефонной связи с районными больницами», - отметил он.

Участники круглого стола внесли предложения по улучшению работы по оказанию квалифицированных медицинских услуг жителям аулов.