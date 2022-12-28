Вопрос по пастбищным угодьям нужно решать комплексно - Ерлан Кошанов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов отметил, что для решения вопроса, касающегося пастбищных угодий в 2023 году, Министерству сельского хозяйства, Генеральной прокуратуре необходимо совместно провести масштабную работу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос, который поднимали жители страны, касался пастбищных угодий. Думаю, 5 млн га земли, возвращенной государству, будут четко видны на интерактивной карте. Немаловажным является вопрос пастбищных угодий с выпасом скота вблизи сел. Минсельхоз, Генпрокуратура и соответствующие госорганы, депутаты, политические партии должны совместно обратить внимание на данный вопрос. Нужно делать конкретную работу, а не только на словах. В течение лета депутаты объезжали регионы и проводили обсуждения на эту тему. Однако этого недостаточно», - сказал Е. Кошанов на пленарном заседании Мажилиса

В этой связи спикер Мажилиса отметил, что в 2023 году этим вопросом нужно будет всесторонне заниматься вместе с министерством, прокуратурой, экспертами.

«До сих пор большинство сел видят в этой проблеме злоупотребления. Поскольку это проблема, которая накапливалась годами, нельзя сказать, что она будет решена через год. В частности, мы должны создать условия для увеличения поголовья скота. Поэтому в аулах важно обеспечить соответствующие пастбища. Присоединяюсь к мнению, что в этом направлении недостаточно работы, которую выполняет министерство. Каждый гектар возвращенной земли должен быть открыт для населения страны», - добавил Ерлан Кошанов.

Ранее сообщалось, что данные о 5 млн га земель, возвращенных в государственную собственность в этом году, можно будет увидеть на интерактивной карте.



