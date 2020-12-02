Вопрос перемещения лома с территории Казахстана рассмотрит Евразийский межправсовет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 4 декабря, в эту пятницу, в режиме видеоконференцсвязи пройдет заседание Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств стран ЕАЭС. Об этом на онлайн-брифинге сообщила помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Повестка заседания включает девять вопросов. В частности, министр по техническому регулированию Виктор Назаренко доложит о подготовке изменений, техническом регламенте, о безопасности пищевой продукции и комплекта документов к нему. Как отметила Ия Малкина, изменения необходимы для урегулирования проблем различной интерпретации результатов контроль-остатков содержания ветеринарных лекарственных средств в пищевой продукции животного происхождения, в том числе переработанной.

«Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Арман Шакалиев доложит главам правительств о выполнении комиссией поручения Межправительственного совета от 17 июля текущего года. То есть, о ходе работы над правилами определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных закупок. В будущем это будет способствовать формированию Евразийского реестра промышленных товаров, для которых будет открыт доступ к государственным закупкам стран Союза», - сказала Ия Малкина.

По ее словам, также будет рассмотрен вопрос перемещения лома и отходов черных и цветных металлов с территории Казахстана железнодорожным транспортом в другие страны Союза. «Напомним, что Республика Казахстан воспользовалась своим правом обжаловать решение Коллегии Евразийской экономической комиссии по данному вопросу», - добавила Ия Малкина.



