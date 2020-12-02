Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Вопрос перемещения лома с территории  Казахстана рассмотрит Евразийский межправсовет

    2 Декабря 2020, 14:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 4 декабря, в эту пятницу, в режиме видеоконференцсвязи пройдет заседание Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств стран ЕАЭС. Об этом на онлайн-брифинге сообщила помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Повестка заседания включает девять вопросов. В частности, министр по техническому регулированию Виктор Назаренко доложит о подготовке изменений, техническом регламенте, о безопасности пищевой продукции и комплекта документов к нему. Как отметила Ия Малкина, изменения необходимы для урегулирования проблем различной интерпретации результатов контроль-остатков содержания ветеринарных лекарственных средств в пищевой продукции животного происхождения, в том числе переработанной.

    «Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Арман Шакалиев доложит главам правительств о выполнении комиссией поручения Межправительственного совета от 17 июля текущего года. То есть, о ходе работы над правилами определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных закупок. В будущем это будет способствовать формированию Евразийского реестра промышленных товаров, для которых будет открыт доступ к государственным закупкам стран Союза», - сказала Ия Малкина.

    По ее словам, также будет рассмотрен вопрос перемещения лома и отходов черных и цветных металлов с территории Казахстана железнодорожным транспортом в другие страны Союза. «Напомним, что Республика Казахстан воспользовалась своим правом обжаловать решение Коллегии Евразийской экономической комиссии по данному вопросу», - добавила Ия Малкина.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    ЕАЭС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 11,6%
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
    5 Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
    Новости партнеров