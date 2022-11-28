Вопрос передачи ряда проблемных энергетических объектов в госсобственность прорабатывается Правительством

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В настоящее время Правительство РК и Генеральная прокуратура проводят предварительную работу по передаче ряда ТЭЦ в государственную собственность. Данный вопрос был рассмотрен на прошедшем 24 ноября заседании Комиссии по демонополизации экономики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Касательно ситуации в Экибастузе. В воскресенье, 27 ноября, из-за большого расхода сетевой воды в теплосетях произошла остановка котлоагрегатов на городской ТЭЦ. Сразу был создан оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия, начаты аварийно-восстановительные работы, открыта горячая линия.

По состоянию на 11.00 28 ноября, в работе находятся 6 котлов. Восстановлено теплоснабжение в 129 многоэтажных и 114 частных домах, 11 социальных объектах. Ремонтные работы продолжаются, данный вопрос находится на контроле Правительства.

Работа по вопросам деятельности проблемных энергетических объектов будет продолжена, в том числе в рамках Комиссии по демонополизации экономики, образованной в марте текущего года.

В целом за это время в республиканскую собственность переданы пакеты акций и доли участия в 10 крупных компаниях в сферах телекоммуникаций, железнодорожной инфраструктуры (439 подъездных ж/д путей) и экологии. На стадии передачи в госсобственность находятся доли участия в 28 компаниях, владеющих 142 подъездными ж/д путями и активами в горнорудной промышленности. Еще по 20 объектам, включая ряд ТЭЦ, производственные объекты нефтегазового и ж/д секторов, логистические, машиностроительные активы и др., ведется проработка.





Фото: primeminister.kz



