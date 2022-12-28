Вопрос об утрате Закона о Первом Президенте РК рассмотрят на совместном заседании палат Парламента

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Конституционный закона РК «О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан «О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы» будет рассмотрен на совместном заседании палат Парламента. Об этом сообщил спикер Мажилиса Ерлан Кошанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Закон будет полностью поставлен на утрату, это будет в начале следующего года. Это конституционный закон, а конституционные законы рассматриваются теперь на совместном заседании палат Парламента. Поэтому будет созвано совместное заседание и там будет рассмотрен этот вопрос», - пояснил Ерлан Кошанов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Журналисты также поинтересовались, может ли Первый Президент привлекаться к уголовной ответственности после утраты закона.

«Если закон будет поставлен на утрату, тогда полностью весь иммунитет, который предусмотрен данным законом, будет поставлен на утрату. Он не будет действовать уже», - пояснил Ерлан Кошанов.

Ранее сообщалось, что Мажилис принял в работу проект Конституционного закона РК «О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан «О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы».



